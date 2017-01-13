Зидан: «Рамос не заслужил быть освистанным болельщиками „Севильи“»
Сегодня, 04:39 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ничьей с «Севильей» (3:3) в ответной гостевой игре 1/8 финала Кубка Испании остался недоволен поведением болельщиков хозяев, которые освистали защитника «сливочных» Серхио Рамоса, ранее выступавшего за «Севилью»:
«Освистывание Рамоса? Я не могу быть рад этому, так же, как и он, но избежать такого мы не в силах. Он ничего такого не сделал, провел матч, он не рад этому, ведь Рамос раньше выступал здесь. Он из Севильи, и это освистывание его задело.
Теперь нам нужно держать в уме, что такие вещи могут случиться, мне также жаль и его семью».
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