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Зидан: «Рамос не заслужил быть освистанным болельщиками „Севильи“»

Матч: СевильяСевилья3 : 3РеалРеал
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: тренеры, Зидан Зинедин , Рамос Серхио
Сегодня, 04:39 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ничьей с «Севильей» (3:3) в ответной гостевой игре 1/8 финала Кубка Испании остался недоволен поведением болельщиков хозяев, которые освистали защитника «сливочных» Серхио Рамоса, ранее выступавшего за «Севилью»:

«Освистывание Рамоса? Я не могу быть рад этому, так же, как и он, но избежать такого мы не в силах. Он ничего такого не сделал, провел матч, он не рад этому, ведь Рамос раньше выступал здесь. Он из Севильи, и это освистывание его задело.

Теперь нам нужно держать в уме, что такие вещи могут случиться, мне также жаль и его семью».

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