Прядкин: «Главная звезда РФПЛ? Обратил бы внимание на Смолова»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Прядкин Сергей , Смолов Федор, Жулиано, Промес Квинси, Глушаков Денис
Сегодня, 04:52 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный
Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова главной звездой российского чемпионата:
«Я бы в целом хотел сказать. Когда в лигу приехало много иностранцев, нам говорили – негде играть нашим ребятам, как пробиться молодежи? Сейчас жалеют, что нет легионеров. Я за баланс. Кто главное лицо лиги? Обратил бы внимание на Фёдора Смолова – бомбардир, лучший игрок прошлого года. Выделяются Жулиано, Промес, Глушаков».
Смолов на данный момент лидирует в гонке бомбардиров РФПЛ. На его счету в нынешнем сезоне 10 голов за 12 матчей. В 2016 году он был признан лучшим футболистом российской Премьер-Лиги.
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