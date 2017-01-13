«Челси» – еще один претендент на Пайета

«Челси» после неудачной попытки подписать полузащитника «Баварии» Артуро Видаля переключился на хавбека «Вест Хэма» Димитри Пайета.

Ранее главный тренер «молотобойцев» Славен Билич сообщил, что 29-летний француз не хочет играть за «Вест Хэм», но в то же время хорватский специалист не намерен расставаться с хавбеком.

Напомним, в услугах Пайета также заинтересованы «Марсель», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».