«Челси» – еще один претендент на Пайета
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Вест Хэм, Пайет Димитри, Видаль Артуро
Сегодня, 05:06 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Павел Молочный
«Челси» после неудачной попытки подписать полузащитника «Баварии» Артуро Видаля переключился на хавбека «Вест Хэма» Димитри Пайета.
Ранее главный тренер «молотобойцев» Славен Билич сообщил, что 29-летний француз не хочет играть за «Вест Хэм», но в то же время хорватский специалист не намерен расставаться с хавбеком.
Напомним, в услугах Пайета также заинтересованы «Марсель», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
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