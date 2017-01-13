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Монтелла: «„Милан“ хорошо отреагировал на пропущенный мяч и заслужил победу»

Матч: МиланМилан2 : 1ТориноТорино
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: тренеры, Монтелла Винченцо
Сегодня, 05:19 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал победу над «Торино» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Италии:

«В первом тайме мы действовали слишком медленно, в то время как „Торино“ отлично защищался. После пропущенного мяча я увидел правильную реакцию команды. Во втором тайме „Милан“ сделал все необходимое, чтобы переломить ход встречи, и я считаю, что мы заслужили эту победу над таким непростым соперником».

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