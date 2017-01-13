Прядкин: «Китай – угроза для европейского футбола. Долбят они очень сильно»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказал мнение по поводу трансферной политики китайских клубов:

«Китайская угроза обсуждается не только в России. По тому, что знаю, китайцы сами хотят ввести ограничения на трансферные траты. Долбят, простите за выражение, они очень сильно. Для Китая такая экспансия, наверное, даст плюсы – повысится интерес, есть шанс подрасти у местных игроков. Для европейского футбола существует, наверное, угроза – все-таки уезжают не ветераны, а игроки в самом расцвете сил. Но не все футболисты выбирают деньги».

Напомним, что этой зимой аргентинский форвард Карлос Тевес, который перешел из «Бока Хуниорс» в «Шанхай Шэньхуа», стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире.