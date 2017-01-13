Рейтинг@Mail.ru

Прядкин: «Китай – угроза для европейского футбола. Долбят они очень сильно»

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Россия: мнение, Прядкин Сергей
Сегодня, 06:26 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказал мнение по поводу трансферной политики китайских клубов:

«Китайская угроза обсуждается не только в России. По тому, что знаю, китайцы сами хотят ввести ограничения на трансферные траты. Долбят, простите за выражение, они очень сильно. Для Китая такая экспансия, наверное, даст плюсы – повысится интерес, есть шанс подрасти у местных игроков. Для европейского футбола существует, наверное, угроза – все-таки уезжают не ветераны, а игроки в самом расцвете сил. Но не все футболисты выбирают деньги».

Напомним, что этой зимой аргентинский форвард Карлос Тевес, который перешел из «Бока Хуниорс» в «Шанхай Шэньхуа», стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 07:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 07:25, редактировал Сегодня 07:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 07:06
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 07:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 06:43
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
04:52 Прядкин: «Главная звезда РФПЛ? Обратил бы внимание на Смолова» 0
04:10 «Анжи» готов просмотреть игроков, которые приедут на сбор за свой счет 1
03:07 Прядкин: «Есть уверенность, что „Томь“ сможет доиграть сезон» 1
00:27 Яровинский: «ЦСКА надеется закрыть вопрос с покупкой форварда как можно скорее» 21
Вчера
23:10 Безуглов: «За три месяца гарантирую Роналдо минус 20 кг» 14
18:01 Исаев: «„Анжи“ не получал официальных предложений по Тигиеву и Паршивлюку» 15
16:19 Кавазашвили: «Самедов затормозит игру „Спартака“» 31
14:41 Панченко: «Убежден, что России по силам принять чемпионат мира» 20
09:33 Титов: «Что тренировать „Реал“, когда там такие игроки?!» 69
08:49 Йиранек: «Для меня Карпин был скорее игроком, а не тренером» 19
все материалы по этой теме
Турниры