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Михайлович: «За три минуты матча с „Миланом“ мы разрушили все, над чем работали»

Матч: МиланМилан2 : 1ТориноТорино
Соккер.Ру // Италия. Кубок 2016/2017, Заграница: тренеры, Михайлович Синиша
Сегодня, 07:04 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович болезненно воспринял поражение от «Милана» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Италии:

«Мы можем винить только самих себя, потому что мы совершили самоубийство. Больно вылетать из турнира так, как это сделали мы. Мы доминировали в первом тайме, но затем во второй половине встречи мы слегка расслабились, и „Милан“ забил дважды за три минуты.

Мы очень сильно надеялись на этот турнир и за три минуты разрушили все, над чем столько работали».

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