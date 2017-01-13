Михайлович: «За три минуты матча с „Миланом“ мы разрушили все, над чем работали»
Сегодня, 07:04 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович болезненно воспринял поражение от «Милана» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Италии:
«Мы можем винить только самих себя, потому что мы совершили самоубийство. Больно вылетать из турнира так, как это сделали мы. Мы доминировали в первом тайме, но затем во второй половине встречи мы слегка расслабились, и „Милан“ забил дважды за три минуты.
Мы очень сильно надеялись на этот турнир и за три минуты разрушили все, над чем столько работали».
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