Хёнесс: «Решение расширить ЧМ до 48 команд считаю неосуществимым»

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс не согласился с решением ФИФА увеличить число участников чемпионатов мира до 48 команд:

«Я считаю это решение неосуществимым. И не думаю, что будет 48 действительно сильных команд. Кроме того, важным вопросом является здоровье футболистов и способность их выступления при таком формате турнира».