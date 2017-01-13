Хёнесс: «Решение расширить ЧМ до 48 команд считаю неосуществимым»
Сегодня, 07:18 | Источник: Bild.de | Редакция: Павел Молочный
Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс не согласился с решением ФИФА увеличить число участников чемпионатов мира до 48 команд:
«Я считаю это решение неосуществимым. И не думаю, что будет 48 действительно сильных команд. Кроме того, важным вопросом является здоровье футболистов и способность их выступления при таком формате турнира».
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