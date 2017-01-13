Рейтинг@Mail.ru

Хёнесс: «Решение расширить ЧМ до 48 команд считаю неосуществимым»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2026, Заграница: мнение
Сегодня, 07:18 | Источник: Bild.de | Редакция: Павел Молочный

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс не согласился с решением ФИФА увеличить число участников чемпионатов мира до 48 команд:

«Я считаю это решение неосуществимым. И не думаю, что будет 48 действительно сильных команд. Кроме того, важным вопросом является здоровье футболистов и способность их выступления при таком формате турнира».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 07:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
03:52 Кантона: «Передаю свой почетный титул Ибрагимовичу» 4
00:17 Агент Боккетти: «Ведём переговоры со „Спартаком“ и другими клубами» 4
00:05 Рибери: «Китай, Катар и ОАЭ? Если там хорошо платят, почему нет?» 7
Вчера
23:57 Агент: «И „Зенит“, и Кришито заинтересованы в продлении сотрудничества» 65
22:11 Сантуш: «Альтруизм Роналду на Евро-2016 послужил примером для других игроков» 20
22:00 Видео Дель Пьеро: «Свой самый красивый в карьере гол я забил в ворота „Фиорентины“» 27
19:52 Манолас: «Сложней всего играть против Игуаина» 6
19:25 Насри: «Я бы хотел поиграть под руководством Зидана, ведь тогда я бы играл за „Реал“» 21
18:36 Агент: «Для Куасси „Селтик“ – это мост для потенциального перехода в Англию или Испанию» 4
18:23 Почеттино: «Мы не можем улучшать условия контракта Алли каждые несколько месяцев» 7
все материалы по этой теме
Турниры