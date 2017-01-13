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Прядкин: «Ряд госкомпаний сократил расходы на клубы РФПЛ на 10-20%»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Финансы, Прядкин Сергей
Сегодня, 07:51 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что несколько государственных компаний сократили финансирование российских клубов:

«Клубы без поддержки бюджета выжить не смогут. Наверное, есть, если говорить об РФПЛ, два региона, способные привлекать серьезное небюджетное финансирование, – Татарстан и Башкортостан. Краснодар не беру, там клуб частный. В остальных же случаях, если региональные власти прекратят финансирование, клубы могут потерять профессиональный статус. У нас есть колоссальная разница в оплате труда футболистов между клубами первой и второй восьмерок. Но это не значит, что вторая восьмерка неконкурентоспособна. Посмотрите на „Амкар“ – пермяки и играют хорошо, и на продаже футболистов зарабатывают.

Могу сказать, что ряд госкомпаний, которые финансируют футбол, сократили расходы на клубы. На 10-20% затраты точно уменьшились. Бюджеты поджимают, и это касается всех клубов. Экономят все, вне зависимости от статуса. Связано ли это с финансовым фэйр-плей? Нет. Наши клубы – участники еврокубков давно в курсе правил и готовятся к такой процедуре точно не в течение одного трансферного окна».

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