Маротта сообщил о переходе Дзадзы в «Валенсию»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Валенсия, Ювентус, Дзадза Симоне, Маротта Джузеппе
Сегодня, 08:01 | Источник: Mundodeportivo.com | Редакция: Павел Молочный
Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта сообщил, что нападающий туринского клуба Симоне Дзадза будет играть за «Валенсию».
Дзадза начинал сезон на правах аренды в «Вест Хэм», но не сумел закрепиться в составе английского клуба и вернулся в «старую синьору».
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» попытается перехватить 25-летнего форварда у «летучих мышей».
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