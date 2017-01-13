Маротта сообщил о переходе Дзадзы в «Валенсию»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта сообщил, что нападающий туринского клуба Симоне Дзадза будет играть за «Валенсию».

Дзадза начинал сезон на правах аренды в «Вест Хэм», но не сумел закрепиться в составе английского клуба и вернулся в «старую синьору».

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» попытается перехватить 25-летнего форварда у «летучих мышей».