Мата: «Моуриньо отличается от себя прежнего»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе , Мата Хуан Мануэль
Сегодня, 08:13 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата отметил, что Жозе Моуриньо в МЮ не такой, каким был в «Челси».
«Моуриньо сейчас отличается от себя прежнего. Контекст его работы другой: иной клуб, иная команда. Это тот же самый человек, с теми же помощниками, но окружение и поведение изменилось. Я знаю, что он доволен тем, как команда выглядит в последнее время».
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