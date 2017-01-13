Мата: «Моуриньо отличается от себя прежнего»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата отметил, что Жозе Моуриньо в МЮ не такой, каким был в «Челси».

«Моуриньо сейчас отличается от себя прежнего. Контекст его работы другой: иной клуб, иная команда. Это тот же самый человек, с теми же помощниками, но окружение и поведение изменилось. Я знаю, что он доволен тем, как команда выглядит в последнее время».