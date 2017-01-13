«Коринтианс» присматривается к Дрогба

38-летний нападающий Дидье Дрогба может оказаться в «Коринтиансе». Руководство бразильского клуба хочет предложить контракт ивуарийцу, который стал зимой свободным агентом. Однако против этого тренерский штаб команды, который считает, что форвард уже на закате карьеры и не поможет им. Ранее Дрогба не исключал возвращения в «Марсель».