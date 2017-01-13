«Коринтианс» присматривается к Дрогба
Сегодня, 08:16 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
38-летний нападающий Дидье Дрогба может оказаться в «Коринтиансе». Руководство бразильского клуба хочет предложить контракт ивуарийцу, который стал зимой свободным агентом. Однако против этого тренерский штаб команды, который считает, что форвард уже на закате карьеры и не поможет им. Ранее Дрогба не исключал возвращения в «Марсель».
Другие материалы по теме:
05:06 Слухи «Челси» – еще один претендент на Пайета 1
02:52 Слухи МЮ отказал «Лиону» в трансфере Депая 2
02:37 Слухи Эвра близок к переходу в «Кристал Пэлас» 0
01:37 Слухи «Лилль» вступил в борьбу за Это'О 5
Вчера
23:30 Слухи «Монпелье» арендует у ПСЖ Иконе 1
18:10 Слухи Шлупп близок к переходу в «Кристал Пэлас» 1
Или войдите через