Врач: «Бутсы могут быть причиной травм Хамеса»

Бывший врач сборной Колумбии Эктор Фабио Крус предположил необычную причину повторяющихся травм полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса, который из-за этого в том числе не может играть регулярно и не закрепляется в основном составе.

«Тип бутс, которые он использует, может быть объяснением его травм. Эти повреждения носят биомеханический характер. Я могу заверить, что такое вполне реально. Нужно рассмотреть этот вариант».