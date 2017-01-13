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Врач: «Бутсы могут быть причиной травм Хамеса»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Реал, Родригес Хамес
Сегодня, 08:21 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Бывший врач сборной Колумбии Эктор Фабио Крус предположил необычную причину повторяющихся травм полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса, который из-за этого в том числе не может играть регулярно и не закрепляется в основном составе.

«Тип бутс, которые он использует, может быть объяснением его травм. Эти повреждения носят биомеханический характер. Я могу заверить, что такое вполне реально. Нужно рассмотреть этот вариант».

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