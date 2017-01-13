«Вест Хэм» оштрафует Пайета на 250 тысяч фунтов
Сегодня, 08:25 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
«Вест Хэм» намерен оштрафовать полузащитника Димитри Пайета. Ранее наставник команды Славен Билич подтвердил, что француз не хочет играть за «молотобойцев», желая добиться разрешения на уход в другой клуб. Однако «Вест Хэм» не планирует его отпускать и будет штрафовать игрока на 250 тысяч фунтов стерлингов за неподобающее поведение.
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