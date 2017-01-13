«Вест Хэм» оштрафует Пайета на 250 тысяч фунтов

«Вест Хэм» намерен оштрафовать полузащитника Димитри Пайета. Ранее наставник команды Славен Билич подтвердил, что француз не хочет играть за «молотобойцев», желая добиться разрешения на уход в другой клуб. Однако «Вест Хэм» не планирует его отпускать и будет штрафовать игрока на 250 тысяч фунтов стерлингов за неподобающее поведение.