Квальярелла продлил контракт с «Сампдорией»

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2019 года. В генуэзский клуб 33-летний форвард перешел в прошлом году. В этом сезоне он провел 19 матчей в Серии А, забив четыре мяча.