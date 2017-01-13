Рейтинг@Mail.ru

Квальярелла продлил контракт с «Сампдорией»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Контракты, Сампдория, Квальярелла Фабио
Сегодня, 08:50 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2019 года. В генуэзский клуб 33-летний форвард перешел в прошлом году. В этом сезоне он провел 19 матчей в Серии А, забив четыре мяча.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
00:50 Слухи Лингард и МЮ согласовали условия нового контракта 0
Вчера
13:51 Официально Видео Жиру, Косьельни и Коклен продлили контракты с «Арсеналом» 23
09:24 Феллаини продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» 24
11 января 2017
23:38 Официально Маури подписал контракт с «Брешией» 2
23:26 Тухель: «Я спокоен по поводу нового контракта с „Боруссией“» 2
22:39 Новый контракт Боккетти со «Спартаком» будет рассчитан до 2021 года 66
21:37 Грау: «„Барселона“ не может тратить 70 процентов бюджета на зарплаты» 77
20:48 Официально Гаджибеков покинул «Анжи» 24
16:14 Официально «Вильярреал» продлил Гаспара и Хауме Косту 0
15:36 Официально «Кельн» продлил контракты с тремя футболистами 1
все материалы по этой теме
Турниры