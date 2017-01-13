Квальярелла продлил контракт с «Сампдорией»
Сегодня, 08:50 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2019 года. В генуэзский клуб 33-летний форвард перешел в прошлом году. В этом сезоне он провел 19 матчей в Серии А, забив четыре мяча.
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