ПСЖ может арендовать Батшуайи

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи, которому нужна игровая практика, может вернуться во Францию. Помимо «Лилля» интерес к бельгийцу проявляет ПСЖ, ищущий второго центрального нападающего. Парижане готовы рассмотреть вариант с арендой 23-летнего экс-игрока «Марселя».