ПСЖ может арендовать Батшуайи
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Челси, Батшуайи Миши
Сегодня, 09:31 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Челси» Миши Батшуайи, которому нужна игровая практика, может вернуться во Францию. Помимо «Лилля» интерес к бельгийцу проявляет ПСЖ, ищущий второго центрального нападающего. Парижане готовы рассмотреть вариант с арендой 23-летнего экс-игрока «Марселя».
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