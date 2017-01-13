Пайет договорился с «Марселем»

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет, который открыто не хочет играть за лондонцев, стал занимать такую позицию, договорившись о возвращении в «Марсель». По данным источника, француз контактировал с провансальцами и договорился об условиях контракта. Однако «Вест Хэм» не хочет отпускать игрока, несмотря на готовность новых владельцев «Марселя» сделать заманчивое предложение.