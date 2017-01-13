Пайет договорился с «Марселем»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Марсель, Вест Хэм, Пайет Димитри
Сегодня, 09:34 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет, который открыто не хочет играть за лондонцев, стал занимать такую позицию, договорившись о возвращении в «Марсель». По данным источника, француз контактировал с провансальцами и договорился об условиях контракта. Однако «Вест Хэм» не хочет отпускать игрока, несмотря на готовность новых владельцев «Марселя» сделать заманчивое предложение.
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