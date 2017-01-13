Яровинский: «Витиньо принесёт ЦСКА большую пользу»

Глава селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский прокомментировал возвращение из аренды нападающего Витиньо.

«На мой взгляд, он сейчас приехал взрослым, возмужавшим человеком. Витиньо с огромным желанием работает на тренировках. И сказал мне, что приехал сюда играть и, наконец-то, оправдать все те надежды, которые мы с ним связываем. Потому что играть в футбол он умеет. Я это говорил всегда. Даже когда его нещадно – и на мой взгляд незаслуженно – критиковали.

Продолжаем верить в Витиньо. Тренерский штаб будет искать для него оптимальную позицию на поле. Этот очень талантливый парень обязательно принесет нам большую пользу.

Знаете, я не связываю определенные проблемы Витиньо с мифическим холодом в России. Дело не в нем. Витиньо, поверьте, не страдает от мороза или ветра. На мой взгляд, „погода в России“ – избитый журналистский штамп. Давайте расскажем еще, что русские футболисты лучше переносят холода, чем английские, немецкие или бразильские. Я вас уверяю, все футболисты хотят играть на отличных полях в хорошую погоду, и от национальности это совершенно не зависит. А сложности Витиньо были скорее психологические, даже комплексные. Надеюсь, он их изжил».