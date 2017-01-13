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Папастатопулос получил травму голеностопа

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Боруссия Д, Папастатопулос Сократис
Сегодня, 10:44 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Защитник дортмундской «Боруссии» Сократис Папастатопулос, которым интересовался «Реал», получил травму. У 28-летнего грека диагностирован рецидив травмы левого голеностопа. Он получил повреждение во время товарищеского матча со «Стандардом».

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