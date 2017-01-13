«Наполи» подписал форварда юношеской сборной Бразилии

«Наполи» в рамках усиления атаки подписал 18-летнего нападающего Леандриньо. Крайний форвард юношеской сборной Бразилии выступал за «Понте-Прету». Стоимость сделки составила 570 тысяч евро. Адаптироваться к Европе он будет в молодежной команде «Наполи».