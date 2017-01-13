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«Наполи» подписал форварда юношеской сборной Бразилии

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферы, Наполи, Понте-Прета
Сегодня, 10:48 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

«Наполи» в рамках усиления атаки подписал 18-летнего нападающего Леандриньо. Крайний форвард юношеской сборной Бразилии выступал за «Понте-Прету». Стоимость сделки составила 570 тысяч евро. Адаптироваться к Европе он будет в молодежной команде «Наполи».

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