«Наполи» подписал форварда юношеской сборной Бразилии
Сегодня, 10:48 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
«Наполи» в рамках усиления атаки подписал 18-летнего нападающего Леандриньо. Крайний форвард юношеской сборной Бразилии выступал за «Понте-Прету». Стоимость сделки составила 570 тысяч евро. Адаптироваться к Европе он будет в молодежной команде «Наполи».
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