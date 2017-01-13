Гарсия: «Дрогба в „Марселе“? Не думаю, что это случится»

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия не горит желанием возвращать в команду 38-летнего форварда Дидье Дрогба, который ранее изъявил готовность снова поиграть за марсельцев.

«Дрогба в „Марселе“? Не думаю, что это случится. Конечно, он был здесь фантастическим игроком. И обладает невероятным опытом. Но всему свое время».