Гарсия: «Дрогба в „Марселе“? Не думаю, что это случится»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Марсель, Дрогба Дидье, Гарсия Руди
Сегодня, 10:52 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия не горит желанием возвращать в команду 38-летнего форварда Дидье Дрогба, который ранее изъявил готовность снова поиграть за марсельцев.
«Дрогба в „Марселе“? Не думаю, что это случится. Конечно, он был здесь фантастическим игроком. И обладает невероятным опытом. Но всему свое время».
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У них всех одна беда - они теряют чувство реальности.
Кроме того, очень завышенная самооценка.