«Челси» может заменить Терри на Гибсона

В рамках перестройки защиты «Челси» намерен подписать игрока «Мидлсбро» Бена Гибсона. Однако наставник «синих» Антонио Конте собирается провести обновление обороны после окончания сезона. Уже сейчас ведутся консультации по поводу возможного подписания Гибсона, в котором Конте видит замену Джону Терри. 23-летний игрок может обойтись покупателям в 30 млн фунтов стерлингов.