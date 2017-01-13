«Челси» может заменить Терри на Гибсона
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Мидлсбро, Челси, Терри Джон, Гибсон Бен
Сегодня, 10:56 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов
В рамках перестройки защиты «Челси» намерен подписать игрока «Мидлсбро» Бена Гибсона. Однако наставник «синих» Антонио Конте собирается провести обновление обороны после окончания сезона. Уже сейчас ведутся консультации по поводу возможного подписания Гибсона, в котором Конте видит замену Джону Терри. 23-летний игрок может обойтись покупателям в 30 млн фунтов стерлингов.
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Заплатить 30 миллионов за Бена Гибсона средств хватит.
Главное, чтобы Терри не стал цепляться за клуб как Тотти.