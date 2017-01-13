Рейтинг@Mail.ru

«Челси» может заменить Терри на Гибсона

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Мидлсбро, Челси, Терри Джон, Гибсон Бен
Сегодня, 10:56 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

В рамках перестройки защиты «Челси» намерен подписать игрока «Мидлсбро» Бена Гибсона. Однако наставник «синих» Антонио Конте собирается провести обновление обороны после окончания сезона. Уже сейчас ведутся консультации по поводу возможного подписания Гибсона, в котором Конте видит замену Джону Терри. 23-летний игрок может обойтись покупателям в 30 млн фунтов стерлингов.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 11:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:20
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
11:49 Слухи «Шаньдун Лунен» хочет купить Матюиди 0
10:52 Гарсия: «Дрогба в „Марселе“? Не думаю, что это случится» 1
09:34 Слухи Пайет договорился с «Марселем» 1
09:31 Слухи ПСЖ может арендовать Батшуайи 4
08:16 Слухи «Коринтианс» присматривается к Дрогба 0
08:01 Маротта сообщил о переходе Дзадзы в «Валенсию» 1
05:34 Слухи «Фиорентина» интересуется двумя нападающими «Ривер Плейта» 0
05:06 Слухи «Челси» – еще один претендент на Пайета 3
02:52 Слухи МЮ отказал «Лиону» в трансфере Депая 2
02:37 Слухи Эвра близок к переходу в «Кристал Пэлас» 1
все материалы по этой теме
Турниры