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Сантуш: «Расширение числа участников чемпионатов мира повысит конкурентоспособность»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2026, Заграница: мнение, Сантуш Фернанду
Сегодня, 11:01 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказал свое мнение о решении ФИФА увеличить число участников чемпионатов мира до 48 сборных с 2026 года.

«Мы не должны драматизировать. Если бы это расширение привело к резкому росту нагрузки, конечно, это осложнило бы положение. Но это не так. Расширение может даже увеличить конкурентоспособность турнира, поскольку вырастет ценность игры. Кто-то скажет, что это приведет к падению качества команд-участниц. Однако при нынешнем формате нередко очень хорошие команды не попадали на чемпионаты мира».

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