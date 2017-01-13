Сантуш: «Расширение числа участников чемпионатов мира повысит конкурентоспособность»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказал свое мнение о решении ФИФА увеличить число участников чемпионатов мира до 48 сборных с 2026 года.

«Мы не должны драматизировать. Если бы это расширение привело к резкому росту нагрузки, конечно, это осложнило бы положение. Но это не так. Расширение может даже увеличить конкурентоспособность турнира, поскольку вырастет ценность игры. Кто-то скажет, что это приведет к падению качества команд-участниц. Однако при нынешнем формате нередко очень хорошие команды не попадали на чемпионаты мира».