Гаджибеков перешёл в «Крылья Советов»
Сегодня, 11:37 | Источник: ФК "Крылья Советов" | Редакция: Сергей Иванов
Защитник Али Гаджибеков, который покинул «Анжи», подписал контракт с «Крыльями Советов». Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на 3,5 года. Гаджибеков за «Анжи» выступал с 2006 года, провел 192 матча, забив четыре мяча.
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