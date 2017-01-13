Гаджибеков перешёл в «Крылья Советов»

Защитник Али Гаджибеков, который покинул «Анжи», подписал контракт с «Крыльями Советов». Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на 3,5 года. Гаджибеков за «Анжи» выступал с 2006 года, провел 192 матча, забив четыре мяча.