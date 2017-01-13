Эвандро сменил «Порту» на «Халл Сити»

Полузащитник «Порту» Эвандро перешел в «Халл Сити». 30-летний бразилец в нынешнем сезоне провел всего пять матчей за «драконов», поэтому решил уйти. В «Халл Сити» он воссоединится с наставником Марко Силвой, который с ним работал в «Эшториле».