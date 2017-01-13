«Шаньдун Лунен» хочет купить Матюиди
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Шаньдун Лунен, ПСЖ, Матюиди Блез
Сегодня, 11:49 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
Сложностями в переговорах о новом контракте между ПСЖ и Блезом Матюиди может воспользоваться китайский клуб. По данным источника, «Шаньдун Лунен» сделал предложение парижанам по полузащитнику. Реакция ПСЖ на предложение неизвестна. Отметим, что эту команду тренирует Феликс Магат, а играют в ней Грациано Пелле, Диего Тарделли и Паписс Сиссе.
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