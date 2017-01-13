«Шаньдун Лунен» хочет купить Матюиди

Сложностями в переговорах о новом контракте между ПСЖ и Блезом Матюиди может воспользоваться китайский клуб. По данным источника, «Шаньдун Лунен» сделал предложение парижанам по полузащитнику. Реакция ПСЖ на предложение неизвестна. Отметим, что эту команду тренирует Феликс Магат, а играют в ней Грациано Пелле, Диего Тарделли и Паписс Сиссе.