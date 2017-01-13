Безуглов: «Кокаин запрещён не из-за того, что улучшает результаты»

Врач сборной России Эдуард Безуглов объяснил, почему допингом считают кокаин, из-за которого был дисквалифицирован полузащитник ЦСКА Роман Еременко.

«Нужно понимать, что кокаин не применяется для улучшения спортивных результатов.

Поэтому, чтобы вещество было признано допингом, оно должно соответствовать двум из трех критериев: вредить здоровью, вредить имиджу спорта и давать преимущество.

На основании этого марихуану и кокаин считают допингом. Не из-за того, что они дают преимущество, а потому, что вредят здоровью и имиджу спорта».