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Безуглов: «Кокаин запрещён не из-за того, что улучшает результаты»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Еременко Роман
Сегодня, 11:52 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Сергей Иванов

Врач сборной России Эдуард Безуглов объяснил, почему допингом считают кокаин, из-за которого был дисквалифицирован полузащитник ЦСКА Роман Еременко.

«Нужно понимать, что кокаин не применяется для улучшения спортивных результатов.

Поэтому, чтобы вещество было признано допингом, оно должно соответствовать двум из трех критериев: вредить здоровью, вредить имиджу спорта и давать преимущество.

На основании этого марихуану и кокаин считают допингом. Не из-за того, что они дают преимущество, а потому, что вредят здоровью и имиджу спорта».

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