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Лестьенн позже присоединится к «Рубину»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Межсезонье, Рубин, Лестьенн Максим
Сегодня, 12:28 | Источник: Реальное время | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Рубина» Максим Лестьенн не начнет вместе с командой вовремя подготовку ко второй части сезона. Форвард не прибыл на медосмотр вместе с остальными игроками по семейным обстоятельствам. Жена 24-летнего бельгийца должна скоро родить ему ребенка. Так что к «Рубину» он присоединится уже на сборе в Испании.

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