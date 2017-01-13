Лестьенн позже присоединится к «Рубину»
Сегодня, 12:28 | Источник: Реальное время | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Рубина» Максим Лестьенн не начнет вместе с командой вовремя подготовку ко второй части сезона. Форвард не прибыл на медосмотр вместе с остальными игроками по семейным обстоятельствам. Жена 24-летнего бельгийца должна скоро родить ему ребенка. Так что к «Рубину» он присоединится уже на сборе в Испании.
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