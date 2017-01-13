«Уфа» может подписать вратаря тульского «Арсенала»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Арсенал Т, Уфа, Левашов Михаил
Сегодня, 12:31 | Источник: Onedivision.ru | Редакция: Сергей Иванов
«Уфа», занявшаяся поиском нового голкипера, претендует на вратаря «Арсенала» Михаила Левашова. 25-летний игрок может уже в ближайшее время подписать контракт с уфимцами. В нынешнем сезоне на его счету 11 матчей в Премьер-Лиге. В них он пропустил 12 мячей.
Другие материалы по теме:
01:18 Слухи Эзатолахи может сменить «Ростов» на «Гамбург» 3
Вчера
19:13 Слухи Источник: «Жиров продолжит карьеру в „Краснодаре“» 4
11 января 2017
23:45 Слухи «Анжи» интересен защитник «Тосно» 8
Или войдите через