«Уфа» может подписать вратаря тульского «Арсенала»

«Уфа», занявшаяся поиском нового голкипера, претендует на вратаря «Арсенала» Михаила Левашова. 25-летний игрок может уже в ближайшее время подписать контракт с уфимцами. В нынешнем сезоне на его счету 11 матчей в Премьер-Лиге. В них он пропустил 12 мячей.