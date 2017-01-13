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«Уфа» может подписать вратаря тульского «Арсенала»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Арсенал Т, Уфа, Левашов Михаил
Сегодня, 12:31 | Источник: Onedivision.ru | Редакция: Сергей Иванов

«Уфа», занявшаяся поиском нового голкипера, претендует на вратаря «Арсенала» Михаила Левашова. 25-летний игрок может уже в ближайшее время подписать контракт с уфимцами. В нынешнем сезоне на его счету 11 матчей в Премьер-Лиге. В них он пропустил 12 мячей.

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