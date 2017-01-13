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Анри считает, что лучшим бомбардиром Премьер-Лиги станет Ибрагимович

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Анри Тьерри, Ибрагимович Златан
Сегодня, 12:36 | Источник: Goal.com | Фото: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Сергей Иванов

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри уверен, что лучшим бомбардиром Премьер-Лиги в нынешнем сезоне станет форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович.

«Я ставлю на Ибрагимовича. Надеюсь, он не подведет. Уверен, что Златан сделает все возможное, чтобы стать лучшим бомбардиром».

Сейчас у шведа 13 голов – столько же у Алексиса Санчеса из «Арсенала», а у Диего Косты из «Челси» всего на один мяч больше.

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