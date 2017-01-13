«Бавария» заверила «Ювентус», что выкупит Комана
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бавария, Ювентус, Коман Кингсли
Сегодня, 12:40 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Представители «Ювентуса» и «Баварии» провели встречу по поводу будущего французского вингера Кингсли Комана. По данным источника, мюнхенский клуб заверил туринских коллег, что выкупит контракт игрока по окончании срока двухлетней аренды. Ранее в этом возникали сомнения. Стоимость контракта составляет 21 млн евро.
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что получается в итоге:
Аренда - 7 лямов,
Продажа - 21 лям
=28 лямов за Комана это хорошие деньги.