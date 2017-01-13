«Бавария» заверила «Ювентус», что выкупит Комана

Представители «Ювентуса» и «Баварии» провели встречу по поводу будущего французского вингера Кингсли Комана. По данным источника, мюнхенский клуб заверил туринских коллег, что выкупит контракт игрока по окончании срока двухлетней аренды. Ранее в этом возникали сомнения. Стоимость контракта составляет 21 млн евро.