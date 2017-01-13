Рейтинг@Mail.ru

«Бавария» заверила «Ювентус», что выкупит Комана

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бавария, Ювентус, Коман Кингсли
Сегодня, 12:40 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Представители «Ювентуса» и «Баварии» провели встречу по поводу будущего французского вингера Кингсли Комана. По данным источника, мюнхенский клуб заверил туринских коллег, что выкупит контракт игрока по окончании срока двухлетней аренды. Ранее в этом возникали сомнения. Стоимость контракта составляет 21 млн евро.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 12:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:54
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
13:03 Мендеш отклонил предложения из Китая, чтобы остаться в «Атлетико» 3
11:49 Слухи «Шаньдун Лунен» хочет купить Матюиди 1
10:56 Слухи «Челси» может заменить Терри на Гибсона 3
10:52 Гарсия: «Дрогба в „Марселе“? Не думаю, что это случится» 1
09:34 Слухи Пайет договорился с «Марселем» 2
09:31 Слухи ПСЖ может арендовать Батшуайи 4
08:16 Слухи «Коринтианс» присматривается к Дрогба 2
08:01 Маротта сообщил о переходе Дзадзы в «Валенсию» 1
05:34 Слухи «Фиорентина» интересуется двумя нападающими «Ривер Плейта» 0
05:06 Слухи «Челси» – еще один претендент на Пайета 3
все материалы по этой теме
Турниры