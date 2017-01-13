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Эменике согласился перейти в «Рубин»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Рубин, Фенербахче, Эменике Эммануэль
Сегодня, 13:34 | Источник: ajansspor.com | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике стал ближе к переходу в «Рубин». 29-летний форвард согласился перейти в казанский клуб, который хочет арендовать нигерийца. При этом «Фенербахче» хотел ранее продать Эменике за 5 млн евро, но казанцы настаивали на аренде. Если стороны договорятся, то переход состоится в ближайшее время.

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