Эменике согласился перейти в «Рубин»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Рубин, Фенербахче, Эменике Эммануэль
Сегодня, 13:34 | Источник: ajansspor.com | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике стал ближе к переходу в «Рубин». 29-летний форвард согласился перейти в казанский клуб, который хочет арендовать нигерийца. При этом «Фенербахче» хотел ранее продать Эменике за 5 млн евро, но казанцы настаивали на аренде. Если стороны договорятся, то переход состоится в ближайшее время.
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Поздравляю Рубин, но есть масенький червячок.
В аренде Эменики не размножаются.
В смысле пока все вояжи Эмануэля в аренде были не впечатляющи, а говоря по простому, провальны.
Надеюсь, что в этот раз всё будет наоборот.
Удачи Эменике!
Удачи Рубин !
Поздравляю Рубин, но есть масенький червячок.
В аренде Эменики не размножаются.
В смысле пока все вояжи Эмануэля в аренде были не впечатляющи, а говоря по простому, провальны.
Надеюсь, что в этот раз всё будет наоборот.
Удачи Эменике!
Удачи Рубин !
ГЫ-ГЫ-ГЫ
Хотя вряд ли Эменике на лавке сидеть захочет.
Поздравляю Рубин, но есть масенький червячок.
В аренде Эменики не размножаются.
В смысле пока все вояжи Эмануэля в аренде были не впечатляющи, а говоря по простому, провальны.
Надеюсь, что в этот раз всё будет наоборот.
Удачи Эменике!
Удачи Рубин !
Хотя если Эм вновь раскроется, то полетят голы в ворота цска, Зенита и т.д.