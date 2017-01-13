«Вест Хэм» готов отпустить Пайета за 45 млн евро

«Вест Хэм» готов вести переговоры о продаже полузащитника Димитри Пайета. Ранее стало известно, что француз почти договорился с «Марселем» и не хочет играть в лондонской команде. В «Вест Хэме» рассчитывали его удержать, но не хотят работать с немотивированным игроком. Цена, установленная на Пайета англичанами, составляет 45 млн евро.