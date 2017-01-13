«Вест Хэм» готов отпустить Пайета за 45 млн евро
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вест Хэм, Марсель, Пайет Димитри
Сегодня, 13:42 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
«Вест Хэм» готов вести переговоры о продаже полузащитника Димитри Пайета. Ранее стало известно, что француз почти договорился с «Марселем» и не хочет играть в лондонской команде. В «Вест Хэме» рассчитывали его удержать, но не хотят работать с немотивированным игроком. Цена, установленная на Пайета англичанами, составляет 45 млн евро.
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