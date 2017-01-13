«Сток Сити» подтверждает переговоры по покупке Бераино
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Сток Сити, Вест Бромвич, Хьюз Марк , Бераино Саидо
Сегодня, 13:45 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз подтвердил, что его клуб ближе других к покупке нападающего «Вест Бромвича» Саидо Бераино.
«Надеюсь, мы сумеем его подписать. Да, наш клуб интересуется им, но есть конкуренция со стороны других команд. Не все зависит от нас, но мы делаем все возможное».
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