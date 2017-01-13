«Марсель» предложил 9,5 млн евро за Сансона
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Марсель, Монпелье, Сансон Морган
Сегодня, 13:54 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
«Марсель», рассчитывающий усилиться этой зимой, проявляет интерес к полузащитнику «Монпелье» Моргану Сансону. Первоначальное предложение провансальцев было отвергнуто. Теперь «Марсель» предлагает за игрока 9,5 млн евро, тогда как «Монпелье» требует не менее 12 млн. Сансоном интересовалась и «Рома», но он предпочел бы остаться во Франции.
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