«Кристал Пэлас» арендует у «Арсенала» Дженкинсона
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Арсенал, Кристал Пэлас, Дженкинсон Карл
Сегодня, 16:00 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил, что защитник Карл Дженкинсон продолжит карьеру в «Кристал Пэлас». 24-летний игрок будет отдан в аренду до конца сезона. В нынешнем сезоне в Премьер-Лиге он сыграл всего 84 минуты. Ранее им интересовался «Сандерленд».
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