«Кристал Пэлас» арендует у «Арсенала» Дженкинсона

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил, что защитник Карл Дженкинсон продолжит карьеру в «Кристал Пэлас». 24-летний игрок будет отдан в аренду до конца сезона. В нынешнем сезоне в Премьер-Лиге он сыграл всего 84 минуты. Ранее им интересовался «Сандерленд».