Конте: «Выиграть шесть матчей в декабре очень сложно»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал получение награды лучшему тренеру Премьер-Лиги в декабре.

«Я очень горд. Это большая честь для меня, но я хочу поблагодарить всех своих игроков, персонал команды и клуб, потому что это наша общая награда. Теперь нам важно успешно продолжать командную работу.

Я остался полностью доволен своим первым футбольным Рождеством в Англии. Такая атмосфера может быть только в этой стране, это просто фантастика. Я надеюсь многократно повторить этот опыт в будущем. Когда побеждаешь, обычно замечаешь много положительных вещей, а каждая игра складывается по-разному. Мы выиграли 6 матчей, и осуществить это, особенно в декабре, крайне сложно».