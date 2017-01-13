Конте: «Выиграть шесть матчей в декабре очень сложно»
Сегодня, 16:14 | Источник: ФК "Челси" | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал получение награды лучшему тренеру Премьер-Лиги в декабре.
«Я очень горд. Это большая честь для меня, но я хочу поблагодарить всех своих игроков, персонал команды и клуб, потому что это наша общая награда. Теперь нам важно успешно продолжать командную работу.
Я остался полностью доволен своим первым футбольным Рождеством в Англии. Такая атмосфера может быть только в этой стране, это просто фантастика. Я надеюсь многократно повторить этот опыт в будущем. Когда побеждаешь, обычно замечаешь много положительных вещей, а каждая игра складывается по-разному. Мы выиграли 6 матчей, и осуществить это, особенно в декабре, крайне сложно».
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