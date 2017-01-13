«Анжи» предложил Яковлеву и Паршивлюку пойти на понижение зарплаты

Спортивный директор «Анжи» Александр Танцюра подтвердил, что в связи со сменой кадровой политики клуб предложил Сергею Паршивлюку и Павлу Яковлеву пойти на понижение зарплаты.

«„Анжи“ поступил абсолютно честно в отношении игроков. Зачем им дурить голову, если финансовые условия в новом году станут совершенно другими?

Мы ведем сейчас переговоры с агентом Яковлева Михаилом Череповским, который также представляет интересы Паршивлюка. Надеемся достичь компромисса. Павел и Сергей - россияне, что соответствует новому курсу „Анжи“. Мы делаем ставку на отечественных футболистов.

Ведем переговоры по поводу того, чтобы ребята пошли на понижение зарплаты. Сергей и Павел - суперпрофессионалы. Думаю, они проанализируют ситуацию, помогут клубу, а „Анжи“ летом сделает так, чтобы они получили более выгодное для себя финансовое предложение.

Агент Яковлева попросил дать футболисту небольшую паузу, так как у него возник экстренный момент с предложением. А Сережа поехал с нами готовиться в штатном режиме. В общем, пока сторона этих футболистов думает. Все находится в стадии переговоров».