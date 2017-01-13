Рейтинг@Mail.ru

«Анжи» предложил Яковлеву и Паршивлюку пойти на понижение зарплаты

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Анжи, Паршивлюк Сергей, Яковлев Павел
Сегодня, 16:18 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Спортивный директор «Анжи» Александр Танцюра подтвердил, что в связи со сменой кадровой политики клуб предложил Сергею Паршивлюку и Павлу Яковлеву пойти на понижение зарплаты.

«„Анжи“ поступил абсолютно честно в отношении игроков. Зачем им дурить голову, если финансовые условия в новом году станут совершенно другими?

Мы ведем сейчас переговоры с агентом Яковлева Михаилом Череповским, который также представляет интересы Паршивлюка. Надеемся достичь компромисса. Павел и Сергей - россияне, что соответствует новому курсу „Анжи“. Мы делаем ставку на отечественных футболистов.

Ведем переговоры по поводу того, чтобы ребята пошли на понижение зарплаты. Сергей и Павел - суперпрофессионалы. Думаю, они проанализируют ситуацию, помогут клубу, а „Анжи“ летом сделает так, чтобы они получили более выгодное для себя финансовое предложение.

Агент Яковлева попросил дать футболисту небольшую паузу, так как у него возник экстренный момент с предложением. А Сережа поехал с нами готовиться в штатном режиме. В общем, пока сторона этих футболистов думает. Все находится в стадии переговоров».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:25
Показать
Немного троллинга
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
08:50 Квальярелла продлил контракт с «Сампдорией» 0
00:50 Слухи Лингард и МЮ согласовали условия нового контракта 0
Вчера
13:51 Официально Видео Жиру, Косьельни и Коклен продлили контракты с «Арсеналом» 23
09:24 Феллаини продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» 24
11 января 2017
23:38 Официально Маури подписал контракт с «Брешией» 2
23:26 Тухель: «Я спокоен по поводу нового контракта с „Боруссией“» 2
22:39 Новый контракт Боккетти со «Спартаком» будет рассчитан до 2021 года 66
21:37 Грау: «„Барселона“ не может тратить 70 процентов бюджета на зарплаты» 77
20:48 Официально Гаджибеков покинул «Анжи» 26
16:14 Официально «Вильярреал» продлил Гаспара и Хауме Косту 0
все материалы по этой теме
Турниры