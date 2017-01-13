«РБ Лейпциг» подписал 18-летнего защитника

«РБ Лейпциг» в рамках программы усиления состава подписал защитника «Зальцбурга» Дайота Упамекано. 18-летний француз подписал с немецким клубом контракт до 2021 года. Сумма сделки не разглашается, но игрок оценивается примерно в 10 млн евро.