«РБ Лейпциг» подписал 18-летнего защитника
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферы, РБ Лейпциг, Зальцбург, Упамекано Дайотчанкуль
Сегодня, 16:22 | Источник: ФК "РБ Лейпциг" | Редакция: Сергей Иванов
«РБ Лейпциг» в рамках программы усиления состава подписал защитника «Зальцбурга» Дайота Упамекано. 18-летний француз подписал с немецким клубом контракт до 2021 года. Сумма сделки не разглашается, но игрок оценивается примерно в 10 млн евро.
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