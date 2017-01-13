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Ибрагимович: «Я научил Мхитаряна „удару скорпиона“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Ибрагимович Златан, Мхитарян Генрих
Сегодня, 17:14 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович признался, что в мяче, который хавбек «красных дьяволов» Генрих Мхитарян забил в ворота «Сандерленда» «ударом скорпиона», есть и заслуга шведа:

«Генрих забил великолепный гол. Его трудно описать, о таком даже сложно мечтать. Хотя мечтать, конечно, можно, но воплотить в жизнь очень тяжело.

Рад за Мхитаряна, ведь люди навсегда запомнят этот мяч. Рад и тому, что поучаствовал в нем. Так что счастлив за Генриха и болельщиков, которым повезло увидеть такой мяч, это и есть красота игры.

За несколько недель до этого взятия ворот мы тренировали такой удар, и я рассказал Генриху, как именно нужно выполнять это движение. Тут и пас должен быть идеальным. Все вышло хорошо».

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