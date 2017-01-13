Орлов: «„Зенит“ ищет дорогого центрального защитника»
Сегодня, 17:26 | Источник: Echo.msk.ru | Редакция: Антон Белюсь
Известный комментатор Геннадий Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» поделился размышлениями о трансферных целях «Зенита»:
«Ломбертс уже едет с ярмарки, как говорится. Возраст, травмы и все прочее. Нам нужен центральный защитник. Думаю, его ищут, без сомнений. Ищут дорогого защитника. Хотя защитники ведь стоят недорого, в общем-то. Нам сейчас нужны два центральных защитника.
Придут ли? Не знаю. Я вот про Молло не знал».
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"История зенита могла бы уместиться в одну серию на 15 минут, с перерывами на рекламу"
Причем там Зенит, Спартак же обсуждали.
Про дорогого он зря вякнул...
Причем тут Спартак, Зенит же обсуждаем
Тот неловкий момент, когда iq соизмерим с комнатной температурой.
Пофиг какого, главного дорогого!)0
Генадий продолжает смешить.
Не думаю, что дорогой защитник пойдет в зенит, с перспективной играть максимум в ЛЕ.
Россия не Китай