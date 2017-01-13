Орлов: «„Зенит“ ищет дорогого центрального защитника»

Известный комментатор Геннадий Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» поделился размышлениями о трансферных целях «Зенита»:

«Ломбертс уже едет с ярмарки, как говорится. Возраст, травмы и все прочее. Нам нужен центральный защитник. Думаю, его ищут, без сомнений. Ищут дорогого защитника. Хотя защитники ведь стоят недорого, в общем-то. Нам сейчас нужны два центральных защитника.

Придут ли? Не знаю. Я вот про Молло не знал».