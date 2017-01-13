Рейтинг@Mail.ru

Джеррарду будет присвоено звание почётного гражданина Ливерпуля

Соккер.Ру // Заграница: события, Ливерпуль, Джеррард Стивен
Сегодня, 17:35 | Источник: daciatv | Редакция: Антон Белюсь

Бывший капитан «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард станет почетным гражданином Ливерпуля.

Хавбек, недавно объявивший о завершении карьеры, будет удостоен этой чести за вклад в футбольную и общественную жизнь города. 

Кандидатура Джеррарда была выдвинута мэром Ливерпуля Джо Андерсоном.

Джеррард будет торжественно награжден 18 января на заседании городского совета.

 

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:45
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:37
, чтобы видеть комментарии
  4
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
14:54 Ибрагимович - лучший игрок декабря в Англии, Конте - лучший тренер 23
14:44 Фото «Барселона», «Реал» и «Атлетико» избежали встречи между собой в 1/4 финала Кубка Испании 67
Станислав Горин
Новый «Лестер», которому не повезёт
На футбольной карте не только скандалы и интриги от грандов. Например, после первого круга во Франции ПСЖ уступает клубу, о котором «Соккер.ру» есть что рассказать.
Комментариев: 3
Станислав Горин
​«Реал» и другие непобедимые
В удивительное время живем – «Реал» Зидана не проиграл сорок раз подряд, побит рекорд «Барселоны», но впереди достижения «Ювентуса» и «Милана». Вспоминаем легенд!
Комментариев: 33
02:18 «Реал» не проигрывает 40 матчей подряд. Побит рекорд «Барселоны» 149
01:07 Видео «Реал» ушёл от поражения в матче с «Севильей» и вышел в 1/4 финала Кубка Испании 259
01:00 Видео «Милан» обыграл «Торино» в матче Кубка Италии 33
Вчера
22:54 Видео «Сельта» выбила «Валенсию» из Кубка Испании 6
22:25 «Севилья» - «Реал»: стартовые составы 17
22:17 «Милан» - «Торино»: стартовые составы 3
все материалы по этой теме
Турниры