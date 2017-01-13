Джеррарду будет присвоено звание почётного гражданина Ливерпуля
Сегодня, 17:35 | Источник: daciatv | Редакция: Антон Белюсь
Бывший капитан «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард станет почетным гражданином Ливерпуля.
Хавбек, недавно объявивший о завершении карьеры, будет удостоен этой чести за вклад в футбольную и общественную жизнь города.
Кандидатура Джеррарда была выдвинута мэром Ливерпуля Джо Андерсоном.
Джеррард будет торжественно награжден 18 января на заседании городского совета.
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