Роуз: «Уокер - лучший фулбек в Премьер-Лиге»
Сегодня, 17:52 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз отдал должное своему напарнику Кайлу Уокеру:
«Я считаю, что Уокер - лучший фулбек в лиге. Я не говорю ему этого, но до матчей я думаю про себя: „Я должен сыграть лучше, чем Кайл“.
Я наблюдаю за его действиями на поле - сколько он сделал навесов, рывков, и стараюсь не отставать от него.
Честно говоря, в детстве Кайл был одним из самых маленьких и щуплых игроков, против которых мне доводилось играть. Поверить не могу, каким он стал большим, сильным и быстрым».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении обоих защитников.
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Да и вообще у Шпор второй сезон подряд лучшая линия защита в АПЛ. Даже у Челси с их фантастическим сезоном и Конте защита не так хороша.
Хотя к сожалению наврятли смогут выиграть лигу, но явно будут в числе фаворитов)