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Роуз: «Уокер - лучший фулбек в Премьер-Лиге»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Тоттенхэм, Роуз Дэнни, Уокер Кайл
Сегодня, 17:52 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз отдал должное своему напарнику Кайлу Уокеру:

«Я считаю, что Уокер - лучший фулбек в лиге. Я не говорю ему этого, но до матчей я думаю про себя: „Я должен сыграть лучше, чем Кайл“.

Я наблюдаю за его действиями на поле - сколько он сделал навесов, рывков, и стараюсь не отставать от него.

Честно говоря, в детстве Кайл был одним из самых маленьких и щуплых игроков, против которых мне доводилось играть. Поверить не могу, каким он стал большим, сильным и быстрым».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении обоих защитников.

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