Роуз: «Уокер - лучший фулбек в Премьер-Лиге»

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз отдал должное своему напарнику Кайлу Уокеру:

«Я считаю, что Уокер - лучший фулбек в лиге. Я не говорю ему этого, но до матчей я думаю про себя: „Я должен сыграть лучше, чем Кайл“.

Я наблюдаю за его действиями на поле - сколько он сделал навесов, рывков, и стараюсь не отставать от него.

Честно говоря, в детстве Кайл был одним из самых маленьких и щуплых игроков, против которых мне доводилось играть. Поверить не могу, каким он стал большим, сильным и быстрым».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении обоих защитников.