Газизов: «„Уфа“ перенесла второй и третий сборы из Турции»
Сегодня, 18:25 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о том, что клуб из Башкортостана принял решение изменить место проведения второго и третьего зимних учебно-тренировочных сборов команды, которые должны были пройти в Турции:
«Второй сбор команда проведет на Кипре, а третий, скорее всего, в Испании, но это пока неточно. Перенос связан с рядом причин, мы хотели сыграть с определенными командами, но их сейчас нет в Турции. Это было решение тренерского штаба и руководства. Но оно больше связано именно с контрольными матчами».
Второй зимний сбор «Уфа» проведет с 26 января по 7 февраля, третий - с 11 по 23 февраля.
Напомним, что ранее новым главным тренером «Уфы» стал Сергей Семак.
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