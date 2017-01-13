Конте: «Терри останется в „Челси“»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что клуб не будет расставаться со своим капитаном Джоном Терри в зимнее трансферное окно:

«Джон - важный игрок для этого клуба, для этой команды, для меня.

Его работа на поле и в раздевалке - это просто фантастика. Это говорит о том, что он не только отличный игрок, но и отличный человек, для меня привилегия - иметь такого человека рядом в своем первом сезоне у руля „Челси“.

Поэтому я снова повторю: Джон останется в „Челси“, это наш игрок. И когда я посчитаю, что он должен сыграть, он сыграет. Он остается для меня важным игроком».