«Ростов» разгромил «Аль-Хиляль» в контрольном матче

«Ростов» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ разгромил «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Абу-Даби, стадион «Шэйх Сайед Спортс Сити»

«Ростов» – «Аль-Хиляль» – 4:0 (1:0)

Голы: Бухаров 6, Киреев 49, Кудряшов 52, Азмун 66.

«Ростов»: Медведев, Терентьев (Гранат 45), Мевля (Навас 45), Скопинцев (Нандиньо 45), Гацкан (Кудряшов 45), Калачев (Нобоа 45), Григорьев (Киреев 45), Ерохин (Полоз 45), Препелицэ (Байрамян 45), Ходунов, Бухаров (Азмун 45 (Ярошенко 72)).