«Ростов» разгромил «Аль-Хиляль» в контрольном матче
Сегодня, 19:32 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
«Ростов» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ разгромил «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.
Абу-Даби, стадион «Шэйх Сайед Спортс Сити»
«Ростов» – «Аль-Хиляль» – 4:0 (1:0)
Голы: Бухаров 6, Киреев 49, Кудряшов 52, Азмун 66.
«Ростов»: Медведев, Терентьев (Гранат 45), Мевля (Навас 45), Скопинцев (Нандиньо 45), Гацкан (Кудряшов 45), Калачев (Нобоа 45), Григорьев (Киреев 45), Ерохин (Полоз 45), Препелицэ (Байрамян 45), Ходунов, Бухаров (Азмун 45 (Ярошенко 72)).
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