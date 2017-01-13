Дибала: «Хочу стать одним из лучших игроков в мире»
Сегодня, 19:47 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о своих целях:
«Я хочу стать одним из сильнейших игроков в мире.
Я тренируюсь, играю, ежедневно держа в уме эту цель. Не знаю, смогу ли стать лучшим в мире, но сделаю все, что в моих силах, чтобы достичь этого.
Интерес „Барселоны“ и „Реала“? Я смеюсь про себя, но в хорошем смысле, ведь это значит, что дела у меня идут хорошо, нужно продолжать в том же духе. Это окрыляет меня и добавляет уверенности».
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чтоб понять че за фрукт этот Дибала.
А фрукт то молодой,спелый,не по годам зрелый.
Летом за него будет рубка,мясо кусками отлетать будут.
но что в этом парне такого что из него делают новую звезду ?