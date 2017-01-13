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Дибала: «Хочу стать одним из лучших игроков в мире»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Дибала Пауло
Сегодня, 19:47 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о своих целях:

«Я хочу стать одним из сильнейших игроков в мире.

Я тренируюсь, играю, ежедневно держа в уме эту цель. Не знаю, смогу ли стать лучшим в мире, но сделаю все, что в моих силах, чтобы достичь этого.

Интерес „Барселоны“ и „Реала“? Я смеюсь про себя, но в хорошем смысле, ведь это значит, что дела у меня идут хорошо, нужно продолжать в том же духе. Это окрыляет меня и добавляет уверенности».

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