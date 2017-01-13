Шлупп сменил «Лестер» на «Кристал Пэлас»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Кристал Пэлас, Лестер Сити, Шлупп Джеффри
Сегодня, 20:06 | Источник: ФК "Кристал Пэлас" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Кристал Пэлас» сообщает о подписании клубом теперь уже экс-защитника «Лестер Сити» Джеффри Шлуппа.
Игрок поставил подпись под контрактом, рассчитанным на 4.5 года.
Сумма трансфера не разглашается, однако, по информации британской прессы, «стекольщики» заплатили «лисам» за 24-летнего оборонца 12 млн фунтов.
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