Руслан Зубик вошёл в тренерский штаб ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что сегодня белорусский специалист Руслан Зубик вошел в тренерский штаб «армейцев», где будет помогать главному тренеру Виктору Ганчаренко.

Ранее Зубик работал в БАТЭ, «Кубани», «Урале» и «Уфе».

Напомним, что вчера тренер вратарей молодежной команды ЦСКА Вячеслав Чанов покинул клуб в связи с переходом в основную команду тульского «Арсенала».