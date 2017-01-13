Руслан Зубик вошёл в тренерский штаб ЦСКА
Сегодня, 20:19 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба ЦСКА сообщает, что сегодня белорусский специалист Руслан Зубик вошел в тренерский штаб «армейцев», где будет помогать главному тренеру Виктору Ганчаренко.
Ранее Зубик работал в БАТЭ, «Кубани», «Урале» и «Уфе».
Напомним, что вчера тренер вратарей молодежной команды ЦСКА Вячеслав Чанов покинул клуб в связи с переходом в основную команду тульского «Арсенала».
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