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«Барселона» уволила Гратакоса за слова о Месси

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Отставки и назначения, Барселона, Месси Лионель
Сегодня, 20:31 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

«Барселона» уволила Пере Гратакоса с поста директора по общественным отношениям с Королевской футбольной федерацией Испании за его комментарии о лидере команды Лионеле Месси.

Напомним, что Гратакос посмел заявить, что «без Иньесты, Неймара, Пике и других футболистов „Барселоны“, Месси не был бы столь хорошим игроком».

Стоит отметить, что Гратакос в свое время тренировал Месси в «Барселоне Б».

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