«Барселона» уволила Гратакоса за слова о Месси

«Барселона» уволила Пере Гратакоса с поста директора по общественным отношениям с Королевской футбольной федерацией Испании за его комментарии о лидере команды Лионеле Месси.

Напомним, что Гратакос посмел заявить, что «без Иньесты, Неймара, Пике и других футболистов „Барселоны“, Месси не был бы столь хорошим игроком».

Стоит отметить, что Гратакос в свое время тренировал Месси в «Барселоне Б».