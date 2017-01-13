«Барселона» уволила Гратакоса за слова о Месси
Сегодня, 20:31 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
«Барселона» уволила Пере Гратакоса с поста директора по общественным отношениям с Королевской футбольной федерацией Испании за его комментарии о лидере команды Лионеле Месси.
Напомним, что Гратакос посмел заявить, что «без Иньесты, Неймара, Пике и других футболистов „Барселоны“, Месси не был бы столь хорошим игроком».
Стоит отметить, что Гратакос в свое время тренировал Месси в «Барселоне Б».
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Что это будет его последнее высказывание в качестве директора Барселоны.
Непрофессионализм, не уметь обходить колкие вопросы и выставлять звёзд собственного клуба в таком свете.
Что это будет его последнее высказывание в качестве директора Барселоны.
Непрофессионализм, не уметь обходить колкие вопросы и выставлять звёзд собственного клуба в таком свете.
зы: про спартак, естественно, наврал
Месси оказывается там не только составы на игру выбирает, а директоров увольняет...! Ну у его персофанов, он кристально чистая личность...!
В Барсе предпочли поступить честно и просто уволить провинившегося, а не ломать и нагибать, как Зидана и заставлять менять своё мнение.
Но Месси точно "жалобу" нажал.
И это не лёгкий троллинг,это вечный бан.
Что это будет его последнее высказывание в качестве директора Барселоны.
Непрофессионализм, не уметь обходить колкие вопросы и выставлять звёзд собственного клуба в таком свете.
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А когда Зидан высказал своё мнение о Рибери, это значит было правильно...а как дело коснулось Месси, оказывается это непрофессионализм...
Наглядный подмен понятий от Барсуков...!
ух ты как Сурово !?