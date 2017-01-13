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Фран Эскриба - тренер месяца в Ла Лиге

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Вильярреал, Эскриба Фран
Сегодня, 20:52 | Источник: laliga.es | Редакция: Антон Белюсь

Наставник «Вильярреала» Фран Эскриба признан лучшим тренером Ла Лиги в декабре.

Под руководством 51-летнего специалиста в последнем месяце 2016 года «подводники» одержали 2 победы в Примере - над «Атлетико» и хихонским «Спортингом», а также сыграли вничью с «Леганесом», благодаря чему коллектив теперь занимает 4-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.

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